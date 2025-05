Diana Morant exige a Mazón que no insulte más a las víctimas de la DANA: "Están sufriendo un maltrato institucional"

Lo que tendría que haber sido un pleno de dos días se ha condensado en uno para evitar que coincida con el aniversario de la DANA y de la negligencia del president, Carlos Mazón. En estos momentos se están debatiendo en Les Cort los nuevos Presupuestos de la Comunidad Valenciana, pactados entre PP y Vox, donde por cierto, Mazón

"Hoy se cumplen dos años de las elecciones autonómicas de 2023 y Mazón fue el primero (del PP) que se entregó a Vox en aquel acuerdo de la servilleta; dos años después le ha entregado completamente la Generalitat", afirma en una entrevista en Al Rojo Vivo Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.

"Me atrevo a decir que la Comunidad Valenciana es la primera comunidad en la que gobierna Vox", añade la ministra, lamentando que sea "el peaje que pagaremos los valencianos para que el PP mantenga a Mazón en la Generalitat".

Sin embargo, advierte Morant, señalando una encuesta recién publicada en Levante-EMV, que el 80 % de los valencianos considera que Mazón tendría que haber dimitido y que no tendría que volver a presentarse en las próximas elecciones. Por tanto, "aquello con lo que fió el destino de Mazón el señor Feijóo, de si el president era capaz de hacer la reconstrucción... No, los valencianos no queremos más a Mazón, ni al PP ni a Vox".

Con respecto al giro que ha dado Mazón en su discurso con las víctimas de la DANA (el president asegura que sí se reúne con ellas, cuando no lo ha hecho aún, siete meses después de la DANA, de forma oficial con las asociaciones, pero les reprocha que se hayan reunido antes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez), Morant es especialmente contundente:

"Todos estamos viendo la indecencia que puede llegar a tener ya no el señor Mazón, sino el president de una institución tan importante como es la Generalitat Valenciana. Las víctimas de la DANA están sufriendo un maltrato institucional por parte de la Generalitat muy inmerecido", reprocha Morant, recordando algunos de los calificativos que algunos miembros de esta institución han proferido a las víctimas de la DANA, como que estaban instrumentalizadas o que eran unas interesadas: "Cuando el agua llegó, no preguntó por el carné político de nadie", sentencia.

Las víctimas, insiste la ministra, "han sufrido un insulto detrás de otro (...) Hay que tener un mínimo de humanidad para saber que cuando uno se sienta con una víctima, lo que tienes que hacer es compartir el dolor, incluso aceptar su indignación, que es totalmente indiscutible. Es algo que no se puede discutir y menos desde la institución", concluye Morant, exigiendo a Mazón que no las insulte más: "No sé cuándo se producirá esa reunión [entre Mazón y las víctimas], pero le exijo que se comporte y que no las insulte más".