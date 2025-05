Les Corts debaten los presupuestos de un Mazón de nuevo ausente y vendido a la ultraderecha entre gritos de "dimisión"

Pleno de alto voltaje este miércoles en Les Corts Valencianes, donde el Govern de Carlos Mazón previsiblemente sacará adelante sus presupuestos autonómicos con el apoyo de Vox, previas rendición a los postulados de la ultraderecha. Un pleno que en realidad tenía que haberse prolongado dos días, pero que han condensado en una única sesión para evitar que la aprobación de las cuentas coincida con la fecha en que se cumplen siete meses de la DANA y de la inacción del president.

Un pleno durante el que la Presidencia de la cámara, que ostenta la diputada de Vox Llanos Massò, ha actuado con inusitada rigurosidad a la hora de dar y quitar la palabra a los parlamentarios de la oposición. Es lo que ha pasado durante el turno de palabra del síndic de Compromís, Joan Baldoví, que ha denunciado que estos son "los presupuestos del odio y de la rendición", aunque no ha sido el único diputado afectado.

Durante su intervención, Baldoví ha acusado al PP de pensar solo en sus intereses electorales y mantener como president a "una marioneta incompetente que firma todo lo que le ponen por delante para mantenerse en el cargo y poder cobrar 75.000 euros cuando su partido le pegue la patada definitivamente", una referencia al sueldo público que tendría Mazón si aguanta al frente de la Generalitat hasta el 13 de julio.

"Qué vergüenza de PP. Son los presupuestos de El Ventorro", ha sentenciado Baldoví, en alusión al restaurante donde comió Mazón mientras Valencia se ahogaba el 29 de octubre. Sin embargo, cuando reprochaba a la derecha y la ultraderecha que, aunque ganen votaciones en la cámara, "han perdido la honestidad", la presidenta de Les Corts le dejaba prácticamente con la palabra en la boca, lo que ha despertado las protestas en el hemiciclo, entre gritos de "Mazón, dimisión".

Entretanto, Mazón, que no tiene previsto asistir al debate hasta por la tarde, estaba lejos de allí, en Alicante, donde ha agradecido públicamente a Vox que haya "estado a la altura de las circunstancias", tras conseguir el apoyo de los ultras a costa de comprar su discurso en materia medioambiental y migratoria.

Además, a preguntas de la prensa, el dirigente 'popular' ha asegurado que va a cumplir con el compromiso de "estar pendiente de la reconstrucción". "Las reflexiones sobre mi persona son la ultima prioridad. Esto no va de Carlos Mazón, esto no va de cálculos políticos, en eso están los demás", ha esgrimido Mazón, que además ha dicho que está a la espera de lo que quieran las asociaciones de víctimas para reunirse, después de no haberlas convocado hasta hace literalmente días.

El president valenciano ha vuelto a escudarse en la discreción y en la voluntad de las víctimas para justificar que no se haya reunido con ellas de forma oficial hasta ahora. Mientras tanto, a las puertas de Les Corts, donde se debatían sus cuentas en ausencia de Mazón, los sindicatos se han concentrado antes de la huelga general que han convocado para este jueves: han pedido la dimisión de Mazón y recordado que aquel fatídico 29 de octubre se puso en peligro a los trabajadores de la Comunitat Valenciana.