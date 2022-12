Juan Antonio Delgado, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, recuerda que no existen elementos disuasorios que impidan a un inmigrante intentar saltar la valla de Melilla en busca de una vida mejor. "Ni las cuchillas sirven para disuadir a personas que llegan huyendo del hambre, la miseria y la guerra".



Interior defiende el mantenimiento de las concertinas en la valla de Melilla como elemento de disuasión pasivo, y asegura que las heridas que provocan son "superficiales y leves". Juan Antonio desmiente la versión del Gobierno y recuerda cómo un inmigrante murió desangrado en 2009 a consecuencia de las cuchillas.



Delgado afirma que las concertinas producen lesiones graves o muy graves, y denuncia que Interior no se ha puesto en contacto con la Guardia Civil para realizar el informe sobre las concertinas en la valla. "Estamos absolutamente en contra de las cuchillas. No queremos convertir la valla de Melilla en el muro de la vergüenza".