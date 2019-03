Pilar Gómez: "Rajoy no va a decir nada que no haya dicho ya"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá a petición propia el próximo 1 de agosto para dar explicaciones sobre el 'caso Bárcenas'. Según Pilar Gómez, Rajoy no se saldrá mucho de su guión y hablará de la situación económica. "Rajoy no dirá sobre Bárcenas nada que no haya dicho ya: que no ha cobrado sobresueldos, y que Bárcenas no tiene nada que ver con la financiación del partido", ha explicado la periodista.

Para Manuel Rico, lo lógico sería que Rajoy hubiese dado explicaciones cumplidas y detalladas hace cinco meses. Rico recuerda que la oposición ha tenido que amenazar con una moción de censura para conseguir que Rajoy hable. "No es lógico que Rajoy mienta de forma tan descarada a los españoles".

Lucía Méndez sostiene que la presión de la prensa internacional ha forzado la comparecencia de Rajoy. Además, la presión ciudadana era ya insostenible, según la periodista. "La figura del presidente del Gobierno está sometida a un gran descrédito".