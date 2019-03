Marhuenda: "Vivimos en el siglo XXI, sois muy pesadas con el feminismo"

DICE QUE LA LUCHA DE GÉNERO ESTÁ SUPERADA EN ESPAÑA

Cristina Cifuentes ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que no sabe si su número dos será hombre o mujer y que no cree en las cuotas, a pesar de que sí defiende "los grandes avances que se han logrado con el feminismo". Sobre las cuotas de género y la necesidad de recurrir a ellas para lograr presencia femenina, Francisco Marhuenda habla de "topicazo" porque "en 2015, en España, hay igualdad entre hombres y mujeres". No obstante, el periodista responde a Angélica Rubio: "Sois muy pesadas con el feminismo".