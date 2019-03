Laborda: "Merkel exige a los demás lo que no se aplica a sí misma"

Aún se desconoce si, tras los pésimos datos del paro, el Gobierno de Rajoy se decantará por los ajustes que solicita Merkel o apostará por el estímulo económico. "Yo creo que el Gobierno remolonea bastante, y ha tardado mucho en tomar las medidas necesarias. El Gobierno tiene que hacer una apuesta por el crecimiento", ha explicado John Müller. El periodista cree que el Ejecutivo tendrá que apostar por retirar impuestos y por crear estímulos. "No les queda más alternativa. Si siguen recortando la inversión publica, van por el camino equivocado".

Juan Laborda, economista y profesor de la Universidad Carlos III, no espera mucho del Consejo de Ministros. "No creo que se bajen los impuestos. Según mi tesis actual, dada la crisis que existe esa medida no tendría ningún impacto. Espero que no sigan apostando por la austeridad", ha señalado el economista. Según Laborda, "Merkel está exigiendo a los demás, lo que no se aplica a sí misma".