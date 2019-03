Fernando Berlín: "El PP no cree en una educación universal"

Los rectores amenazan con subir el aprobado al 5,5 si la nota de beca es un 5,5. Carmelo Encinas cree que con esta 'amenaza' se pretende expresar el sentido principal de la becas. "Las becas pueden buscar la excelencia, pero por encima de todo son un instrumento de igualdad", explica Encinas. "El ministro Wert siempre ha vivido en los mundos de Yupi, donde sólo valen los que son muy listos y tienen además un posición acomodada".

Antonio Miguel Carmona insiste en que el ministro de Educación no sabe de política educativa. Fernando Berlín sostiene en que se trata de un problema de ideología. "El PP no cree en una educación universal. Se trata de un partido retrógrado y creen que no todo el mundo tiene por qué estudiar. Defienden que la 'mediocridad universitaria' ha sido un despilfarro", explica Berlín. El periodista señala que el PP quiere llevar a la nuevas generaciones hacia la España que hace años abandonamos.