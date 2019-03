Ekaizer: "La recuperación económica es invisible y escuálida"

El número de parados bajó en 72.800 personas en el tercer trimestre, hasta alcanzar los 5.904.700. Una EPA que ha sido buena para el sector servicios, los contratos temporales y las mujeres jóvenes. Antonio Miguel Carmona recuerda que hay 33.000 activos menos, personas que se han ido del país o que ya no buscan trabajo. "Me gustaría ser más optimista, pero con esta cifra no puedo".

Ernesto Ekaizer cree que el dato revela la calidad de la recuperación económica que nos espera. "Estamos destruyendo casi 20.000 puestos de trabajo en la industria, y en la construcción perdemos 9.700 puestos. Tenemos el cuadro de una recuperación absolutamente escuálida", explica Ekaizer.

Para Ekaizer, la recuperación económica es invisible. "Es posible que con esta cifra de paro el INE afirme que la economía española ha crecido una décimas más. Algo que para la campaña publicitaria del Gobierno viene muy bien".

Angélica Rubio recuerda que España sigue teniendo la tasa de paro más alta de toda la democracia. "Todos los ciudadanos nos alegramos de que baje el paro, pero la situación sigue siendo catastrófica. Ningún país vive sólo del turismo, no lo convierte en una gran economía". La periodista asegura que 2013 cerrará en recesión y con una tasa de paro cercana al 26%.