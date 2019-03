Carmona: “Rajoy no tiene que estudiar, sino gobernar”

Mariano Rajoy se incorpora a la política para este curso 2013-2014 con varias asignaturas pendientes. Según sus declaraciones en Onda Cero, ha estudiado mucho para ello.

Para el economista y político Antonio Miguel Carmona “lo que tiene que hacer Rajoy no es estudiar, sino gobernar”, que ya estudió para las oposiciones en su momento, “es lo que necesita este país ahora mismo, que se gobierne”.Y es que para Carmona, “Rajoy por donde pasa no mancha, pero tampoco limpia”, “Ve pasar los acontecimientos como quien ve pasar un barco”.

A lo que el periodista Francisco Marhuenda ha atribuido a la estrategia del asesor del presidente, Pedro Arriola. Además de la entrevista en Onda Cero, Carmona ha criticado el hecho de que Rajoy convoque a la prensa para hacerse una foto de vacaciones, sin prestar ningún tipo de declaración. Aunque a esto Marhuenda ha defendido que se convoca a la prensa pero no es obligatorio asistir, y según Inda, es algo que también hace Obama, salir a la calle a hacerse la foto en alguna actividad sin rueda de prensa.

Francisco Marhuenda, director del diario 'La Razón', se ofende cuando Eduardo Inda afirma que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no está en buena forma. "No me parece mal que el señor Rajoy salga a hacer deporte y le hagan la foto. Lo que le pediría es que esté un poco mejor de forma cuando le hagan la foto", señala el periodista de 'El Mundo'. Ante tal afirmación, Maruhenda responde: “Para esta mesa todo lo que hace Rajoy lo hace mal, has dicho que no está en buena forma”

Inda critica también las palabras de Rajoy durante su entrevista telefónica para la radio, en la que comenzó hablando de la vuelta ciclista. “Con el caso Bárcenas, la economía como está, no puede salir en un programa de radio hablando de ciclismo, a pesar de que el equipo de Onda Cero pudieran desviar el tema hacia su vuelta a la Moncloa”. Pero Marhuenda, empecinado en defenderle, asegura que se trata de un mero acto de cortesía por parte del presidente, ya que es la vuelta ciclista a España y como tiene mucho conocimiento sobre el tema hace mención al tema.

A esto, Jesús Maraña recuerda que aunque se trate de la estrategia de Arriola, al final “Rajoy tiene que asumir una responsabilidad, independientemente de con quien se rodee, no puede decir que es una víctima de los que le rodean”.