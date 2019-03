Carlos E. Cué: "La reacción inicial del PP hacia Ana Mato es de protección"

LA FORMACIÓN, A LA ESPERA DE QUE MATO SE PRONUNCIE

El periodista Carlos E. Cué ha dicho que el Partido Popular protege a Ana Mato, "hay que esperar a que tome ella algún tipo de decisión". La formación sostiene que la ministra de Sanidad "no está imputada por ningún delito y, por lo tanto, su situación no ha cambiado". No obstante, Cué ha explicado que "quienes toman la decisión son Mariano Rajoy y Ana Mato"