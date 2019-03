Angélica Rubio: "El PSOE debe decir si pactará con el PP de Madrid, el partido de la privatización"

LAMENTA QUE SE DILUYA LA IDEOLOGÍA

La periodista Angélica Rubio ha dicho que cada vez conoce menos al PSOE, en relación a la puerta abierta que deja Gabilondo a un pacto con el PP. Rubio ha interpretado que "Gabilondo es una persona sensata, con una cultura, pero no un hombre de partido y no está acostumbrado a las campañas electorales". Asimismo, ha añadido que "para los votantes del PSOE no es un tema menor que el candidato haga este tipo de declaraciones", ya que el PP de Madrid es el partido "de las privatizaciones".