Alfonso Rojo a Tania Sánchez: "Tu apelación al pueblo soberano es la misma que hacía Hitler"

RIFIRRAFE SOBRE CATALUÑA EN PLATÓ

Tania Sánchez afirma que "en democracia las leyes se resuelven votando" y añade que "un referéndum consultivo es someter a la ciudadanía a una serie de preguntas y, por lo tanto, no es vinculante". Además, sostiene que "el hecho de que se vote ya supone ganar" e insiste en que IU defiende, no el independentismo, sino "un modelo federal". A sus palabras responde Alfonso Rojo diciendo que "cambiar el nombre a las cosas no cambia su naturaleza, igual que ocultar los problemas no los resuelve" y justifica que "el reto que tiene España con Cataluña es enorme". Asimismo, defiende que "el pueblo español tiene que pronunciarse" y rechaza la mención al "pueblo soberano".