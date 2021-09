El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha celebrado este lunes la suspensión del acuerdo entre Gobierno y Generalitat para ampliar el Aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Según el diputado, este hecho supone algo positivo para el cuidado del medioambiente, debido a que, sostiene, "no hay aeropuertos verdes".

Así lo ha indicado Errejón en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde además ha compartido un acalorado debate con el periodista Xavier Sardà. Ante esto, uno de los momentos más tensos se ha producido cuando el líder de Más País ha entrado a valorar que la ampliación del aeropuerto, en el caso de Barcelona, no tiene por qué implicar una mejora: "Yo no creo que Barcelona necesite más turistas, necesita más industrialización verde", ha aseverado.

Ante esto, Sardà ha mostrado su negativa a sus palabras: " No llegan solo turistas, eso es tendencioso. Hay gente favorable a la ampliación del aeropuerto que tienen intereses económicos de primer orden, no es solo que los ciudadanos puedan viajar en cercanías de un lugar a otro", ha defendido en respuesta a Errejón, que anteriormente había insistido en que debería potenciarse el transporte en tren por encima de la aviación.

En esta línea, Sardà ha defendido que el turismo "no es algo deleznable a nivel general", opinión que ha compartido Errejón, que sin embargo ha replicado: "Yo creo que hay lugares donde se invierten mejor esos 1.700 millones. Creo que hay una importante oposición vecinal de gente que no quiere que se destruya el medio, de colectivos ecologistas que dicen que esto ya lo hemos vivido", subraya.

Ante esto, el periodista ha focalizado la conversación en los intereses políticos que habría detrás de este tipo de acuerdos: "Si el presidente de la Generalitat dijese que no por tus argumentos, me parecería óptimo. Pero el presidente tiene la calculadora en la mano y le preocupa que esto sea más o menos popular", ha lanzado Sardà, a lo que Errejón ha respondido entre risas: "Eso dígaselo a Aragonès", ha concluido.

"Volver otra vez a la economía del pelotazo no es desarrollarnos"

Anteriormente, durante la entrevista, el líder de Más País ha tratado diversas cuestiones sobre el impacto ambiental que acarrearían decisiones como la ampliación de El Prat, así como Barajas, reforma que sigue en pie. En este sentido, el político sostiene que el transporte por avión "es el que más contamina con mucha diferencia", y que se estarían repitiendo los errores del pasado con estas medidas.

"Yo este cuento lo he oído más veces. Si seguimos en un país que envía científicos a Alemania y recibe turistas, ese no es el camino del progreso. Volver otra vez a la economía del pelotazo y de las grandes infraestructuras no es desarrollarnos. Si eso fuera desarrollarse, Inglaterra o Alemania lo estarían haciendo. Necesitamos trenes de cercanías, transporte sostenible e inversión en energías limpias. Ese es el camino de enriquecer a nuestro país", ha sentenciado el representante.