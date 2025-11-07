David Vico, sobre la declaración de M. Á. R. en el juicio contra el fiscal general: "Suena mucho a profecía autocumplida"

Tras escuchar las declaraciones del jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el filósofo David Vico señala en este vídeo el término de "profecía autocumplida" y explica en qué consiste.

Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como M.Á.R., jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, reconoció que mintió al decir que la Fiscalía filtró el expediente de González Amador: "Es una deducción", declaró el pasado mes de enero durante su declaración ante el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado.

Este martes, Rodríguez volvió a declarar en la segunda jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, donde volvió a decir lo mismo. El juicio se reanudará el próximo 11 de noviembre.

Tras ver estas testificales, el filósofo David Vico señala un término muy utilizado en educación: el de "profecía autocumplida". Es decir, según explica el profesor, "una profecía autocumplida es decir que va a pasar algo cuando tú eres el precursor de que eso ocurra. Por lo tanto, no es una profecía al uso, donde el contexto hace que las cosas sucedan, sino que tú tienes acción para que las cosas ocurran como esperas".

Y esto de M. Á. R. suena mucho, asegura y concluye Vico, a profecía autocumplida. En el vídeo puede verse completa su explicación.

