Daniel Basteiro analiza el juicio al fiscal: "No ha habido pruebas, solo una serie de indicios"

El periodista Daniel Basteiro analiza el juicio al fiscal general del Estado que este jueves ha quedado visto para sentencia, y defiende que García Ortiz no haya dimitido. En el vídeo, los detalles de su exposición.

Este jueves quedará visto para sentencia el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un juicio en el que, según el periodista Daniel Basteiro, corresponsal político de Bloomberg en España, hemos visto "opiniones, sospechas e inferencias por parte de la acusación particular", pero un juicio no se trata de nada de eso, sino de "demostrar la culpabilidad".

"En este juicio no ha habido pruebas, sino que hay una serie de indicios que ahora el Tribunal tendrá que ponderar para llegar a una conclusión", afirma Basteiro, quien defiende que, pese a todo, García Ortiz no haya dimitido: "Estamos en un proceso cuyo desenlace se aproxima, pero que aún no conocemos. Será el TS quién dictamine si es culpable o inocente, pero ya mucha opinión pública y publicada lo ha tratado como culpable".

Y lo que hemos visto en el juicio, analiza Basteiro, es a "un fiscal que se defiende y analiza las enormes anomalías de este proceso, sobre todo en la instrucción, y en la actuación de la UCO, y a un fiscal que dice que es inocente y se tiene que demostrar que es culpable".

"Y si es inocente y hubiera dimitido", concluye el periodista, "lo que hubiera puesto en tela de juicio es esa propia Institución a la que algunos pueden derribar con un caso y con sospechas, y sin una sola prueba". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.