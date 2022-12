TORRA PIDE NO INVITAR AL REY

Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña, asegura que Torra no puede negar la invitación al rey a los actos de homenaje a las víctimas de los atentados porque "no los convoca la Generalitat" y apunta que "Torra debe representar a todos, no sólo a los que piensan como él": "Debemos respeto a las víctimas de los atentados".