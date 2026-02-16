Cué, muy crítico con la gestión del PP tras las denuncias al alcalde de Móstoles: "No fue un ligoteo, sino un acoso de un jefe con una subordinada"

El periodista de 'El País' ha afirmado en Al Rojo Vivo que "en cualquier empresa y en cualquier lugar de trabajo, si un jefe intenta acosar a una subordinada y como consecuencia de eso le hace moving y la aparta de su responsabilidad, es algo ilegal que está reglado, además de una barbaridad moral".

Carlos E. Cué se ha mostrado muy crítico en Al Rojo Vivo con los comportamientos dentro del PP tras las denuncias por acoso al alcalde de Móstoles. "Es absolutamente increíble lo que está haciendo el PP porque atendiendo a la versión del PP, y no la de la víctima, que evidentemente es clarísima, rotunda y además da muchos datos, es un acoso laboral de libro. El propio Serrano ha admitido, y en esas conversaciones que están transcritas, le dice, resumiendo: 'Te tiró los tejos, le dijiste que no y a partir de ahí te quitó tus funciones'".

Así, el periodista de 'El País' ha insistido en que "eso es acoso laboral de libro". "Eso no se puede hacer en ninguna empresa española, eso está tipificado y es una vergüenza; no es un ligoteo, sino un jefe con una subordinada", ha señalado el periodista, tras lo que ha criticado que Serrano "intentó defender esto" preguntándole a un periodista: "¿Y tú cómo ligas?".

"Señores, que esto no es un ligue, es un jefe con una subordinada y eso lo cambia todo. No es que cualquiera de los que estamos aquí nos vamos a un bar, conocemos a alguien y pasa algo, no. Estamos hablando de un jefe con una subordinada y como consecuencia de ese fracaso, de que la acosa y ella le dice que no, eso tiene repercusiones laborales directas. Eso es ilegal desde cualquier punto de vista", ha denunciado.

En este sentido, Cué ha subrayado que "en el PP, en laSexta, en 'El País', en Iberdrola o en cualquier otro lugar de trabajo, si un jefe intenta acosar a una subordinada y como consecuencia de eso le hace moving y la aparta de su responsabilidad, eso está reglado y es ilegal", a lo que ha añadido que, además, es "una barbaridad moral, porque no tiene nada que ver con el ligue de igual a igual, sino que es un jefe con una subordinada".

En este punto, el periodista ha destacado que llegó a "cambiarle el trabajo" a la víctima. "Esta señora iba a ser una persona, fue la número 2, iba a ser una persona muy importante en el Gobierno de esta ciudad, que no es una ciudad menor, sino una de las grandes ciudades de España, más grande que muchas capitales de provincia; iba a ser una persona muy relevante y, como consecuencia de eso, deja de serlo y pasa al ostracismo", ha manifestado, a lo que ha añadido: "Si eso no es acoso laboral, ¿qué hace falta?".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.