⁠Cué denuncia la opacidad en la gestión de datos en España y "la resistencia histórica de Defensa" a desclasificar los documentos del 23-F

El periodista denuncia "que un historiador accede hoy con más facilidad a archivos de Estados Unidos que a los españoles" y reclama: "Equiparémonos a las democracias de nuestro entorno, donde hay desclasificación automática".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de todos los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, coincidiendo con su 45º aniversario. El objetivo, según explicó, es "saldar una deuda histórica con la ciudadanía".

El anuncio llega tres meses después de la presentación en el Congreso de los Diputados de la serie 'Anatomía de un instante', centrada en las figuras de Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo durante el golpe. En aquel acto, el autor del libro homónimo, Javier Cercas, pidió públicamente a Sánchez la desclasificación total de la documentación para que "los bulos y las bolas tengan un instrumento menos al que agarrarse".

Sobre esta decisión, el periodista de 'El País' Carlos Cué ha analizado su alcance en Al Rojo Vivo con una reflexión contundente: "Un historiador español tiene hoy mucha más facilidad para acceder a documentos de Estados Unidos que a documentos de España. Esto es así porque en Estados Unidos y en otros países europeos existen leyes de secretos que establecen desclasificaciones automáticas, no en función de si al Gobierno de turno le parece bien o no".

Cué ha subrayado que, aunque la intervención de Cercas fue relevante y su trabajo "maravilloso", resulta un despropósito democrático que la apertura de archivos dependa de la petición pública de un escritor: "Lo lógico es que no haga falta esperar a eso".

En este sentido, ha recordado que el PNV lleva más de quince años intentando reformar la Ley de Secretos Oficiales sin éxito y ha ampliado la crítica más allá del Gobierno central: "Esto no va de un Ejecutivo concreto. Las comunidades autónomas son terriblemente opacas. Los ayuntamientos también. En España, la información está cerrada. Y no hablo solo de secretos de Estado, sino de datos básicos para poder hacer nuestro trabajo".

Según el periodista, el Ministerio de Defensa es el principal foco de bloqueo: "Los militares presionan. La resistencia histórica de Defensa es fortísima. Cada vez que se intenta reformar la ley, aparecen voces internas que advierten del peligro de sentar precedentes".

La solución, ha concluido, es sencilla y conocida: "Hagámoslo como los demás países. Equiparémonos a las democracias de nuestro entorno, donde hay desclasificación automática. No tiene ningún misterio. Solo voluntad política y cultura de transparencia".