Cuartango analiza el discurso de Sánchez del 'No a la guerra': "Es sólido y coherente con su posición; la imagen de España ha salido fortalecida en Europa"

En Al Rojo Vivo, el periodista respalda el discurso del presidente Pedro Sánchez en el Congreso, donde reafirmó su "no a la guerra", aunque advierte: "El único reparo que formulo es que ha intentado aprovechar esto para desgastar al PP, para deslegitimar a Feijóo, y creo que eso es un error".

El periodista y columnista de 'ABC' Pedro Cuartango ha valorado el discurso pronunciado este miércoles por el presidente del Gobierno,Pedro Sánchez, en el Congreso sobre la crisis derivada de la guerra en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

Durante su intervención, Sánchez defendió las medidas adoptadas por el Ejecutivo y recurrió al pasado al aludir a la decisión del expresidente José María Aznar de participar en la guerra de Irak, una actuación que, según afirmó, buscaba "que Bush le invitase a un puro".

"Yo creo que el discurso de Pedro Sánchez de hoy en el Congreso ha sido sólido y coherente con su posición. Creo que el Gobierno ha acertado al marcar distancias con el ataque de Maidan, al negarse a ceder el uso de las bases. Y creo que España, la imagen de España, ha salido fortalecida en él en el seno de la Unión Europea, porque da la sensación de que hay un giro de los dirigentes europeos, de Macron, de parte de Meloni, hacia las posiciones de Sánchez", ha señalado Cuartango en Al Rojo Vivo.

El columnista introduce, no obstante, un matiz crítico: "El único reparo que formulo es que ha intentado aprovechar esto para desgastar al PP, para deslegitimar a Feijóo, y creo que eso es un error. Igual que me parece que no hacía falta sacar a colación la posición de Aznar respecto a la guerra de Irak".

Con todo, Cuartango resta importancia a estos elementos y concluye que "eso es secundario. Lo esencial es que yo creo que la posición del Gobierno en este asunto ha sido acertada".

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