Melchor León (PSOE), sobre la fecha establecida por Sánchez para estabilizar Ceuta: "Es algo imposible"

El diputado del PSOE en Ceuta cuestiona el plazo de diciembre anunciado por Sánchez para estabilizar Ceuta y reclama que antes se identifique a las miles de personas que continúan en la ciudad.

Melchor León ha intervenido en Al Rojo Vivo para valorar la tesis defendida por el ministro Ángel Víctor Torres, según la cual la mayoría de las personas que han llegado a Ceuta serán devueltas. León recuerda que el Gobierno ya apuntó desde los primeros días de la crisis que se producirían devoluciones, pero cuestiona que Marruecos esté colaborando para hacerlas efectivas.

"Nosotros llevamos pidiendo desde el primer día. Lo dijeron aquí tanto Marlaska cuando vino como el señor Víctor Torres. Cuando vinieron todos los ministros los primeros días dijeron que todos iban a ser devueltos. Pero también estoy de acuerdo con lo que ha dicho alguien en el programa: Marruecos no colabora", señala.

León acusa además al país vecino de no cumplir sus compromisos y pone como ejemplo la gestión de los fallecidos tras la crisis: "Marruecos siempre nos miente porque no ha sido capaz ni de aceptar a los más de 100 muertos que tenemos aquí, que hemos ido a entregarle para que estén con su familia y hemos tenido que enterrarlos en Ceuta".

"Marruecos es un país que hace lo que quiere, dice una cosa y después es completamente otra", sentencia.

León cuestiona el plazo de diciembre anunciado por Sánchez

Preguntado por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la situación en Ceuta podría estar estabilizada a finales de año, León se muestra muy crítico con los datos que, según él, está recibiendo el Ejecutivo.

"O Marlaska le miente al presidente o el presidente no se entera, porque Marlaska le está diciendo al presidente datos que son completamente irreales con lo que vivimos aquí en Ceuta", afirma.

León cuestiona especialmente el ritmo al que se están realizando los expedientes administrativos: "No es normal que después de 45 días se hayan hecho 1.800 expedientes. Aquí en Ceuta quedan más de 15.000 personas. A 40 expedientes por día, yo no soy muy bueno en matemáticas, pero tenemos más de un año para realizar los expedientes. Así que es algo completamente imposible".

Ante la posibilidad de que Sánchez se refiriera a que para diciembre las personas estén simplemente localizadas y controladas en campamentos, León insiste en la necesidad de actuar mucho antes.

"Espero que, si la fecha que dice para hacer eso es diciembre, apaga y vámonos. Espero que sea mucho antes, debería ser antes de finalizar el año. Lo que no es normal es que después de 45 días no sepamos ni cuántas personas han entrado, ni quién ha entrado, ni dónde están, ni por qué han entrado", sostiene.

En este sentido, reclama que, como mínimo, para diciembre todas las personas estén identificadas o ubicadas en los campamentos: "Evidentemente, espero y deseo que de aquí a diciembre al menos se tenga a estas personas filiadas o, por lo menos, que estén en los campamentos, porque me parece ya algo completamente desastroso".

León insiste en que la dimensión del problema sigue siendo muy elevada: "Si la gestión que se espera es que de aquí a diciembre aproximadamente se tendrá constancia de cuántas personas quedan en Ceuta, aquí quedan más de 15.000 personas todavía".

León pide que la Justicia investigue la actuación del delegado del Gobierno

Sobre la investigación judicial abierta en torno a la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta, León confía en que la Justicia determine si existieron responsabilidades.

"Espero que la Justicia tome cuenta de todo. Si ha cometido algún tipo de delito, que lo pague ante la Justicia, tanto el delegado del Gobierno como quien tenía competencia y no ha actuado y nos está haciendo sufrir", afirma.

León responsabiliza directamente a la gestión del delegado de parte de la situación que atraviesa la ciudad: "Lo que estamos sufriendo es una invasión por parte de Marruecos por la negligencia de algunas personas, entre ellos el delegado del Gobierno. Espero que investigue la Justicia".

Además, introduce otra cuestión que, según asegura, está generando rumores en Ceuta: la posibilidad de que el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, sea destinado en comisión de servicios a Canarias.

"Como ciudadano, aquí somos todos iguales ante la ley. Hay un rumor muy fuerte en las últimas horas y en los últimos días de que al delegado del Gobierno le van a dar una comisión de servicio en Canarias. Espero que esto no sea así y, si es así, que sea por los cauces legales. Si no, es un tráfico de influencias en toda regla", denuncia.

León asegura que, si se confirma que se trata de una comisión de servicios irregular, acudirá a la Fiscalía: "Desde aquí lo digo abiertamente: lo llevaré a la Fiscalía para que se denuncie, porque lo que no puede ser es premiar a una persona cuando hay miles y miles de funcionarios en el resto de España intentando marcharse con los procedimientos que establece la ley".

"Nos parece una falta de respeto hacia todos los funcionarios"

León ha profundizado posteriormente en esta posibilidad y ha insistido en que la existencia de ese supuesto destino en Canarias es, de momento, un rumor que espera que no se confirme.

"Si hay un rumor aquí en Ceuta muy fuerte de última hora y muchísimos compañeros de la prensa me han llegado a preguntar y se está afirmando, espero que no sea así", explica.

El dirigente distingue entre un eventual nombramiento institucional y una comisión de servicios vinculada a su puesto de trabajo: "Si es un cargo institucional o algo, el Gobierno verá a quién pone después de ver la actuación que ha tenido en Ceuta. Pero si es una comisión de servicio de su puesto de trabajo, nosotros lo llevaremos a la Fiscalía y que investigue".

"Nos parece una falta de respeto hacia todos los funcionarios del resto de España y un tráfico de influencias en toda regla de la persona que haga esto", concluye.

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