Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida (IU)entre 2000 y 2008 y actual portavoz municipal de 'Convocatoria en Oviedo' reflexiones en Al Rojo Vivo sobre los beneficios que han obtenido este año las grandes empresas, pese al impuesto de sociedad por parte del gobierno.

"No sólo es que sean beneficios extraordinarios, sino que comparativamente con el resto de Europa, nuestra fiscalidad hacia las empresas y en particular en el sector financiero y energético no es especialmente exigente", asegura el político.

"El acuerdo para el futuro Gobierno entre PSOE y Sumar, contempla la incorporación del Libro Blanco para la reforma fiscal (llevamos varios ya) se plantea la necesidad de un mayor nivel de exigencia con este tipo de empresas (grandes empresas) y sobre todo con el pago de impuestos que luego se hace a través de 'mecanismos contables' que al final, reducen los impuestos o pagan menos que las pequeñas y medianas empresas", afirma Llamazares.

Dentro de esa reforma fiscal, incluyen la de asegurar que "se alcanza el 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades en los términos acordados a nivel global y en la UE". Tal como señalaba y criticaba, también en el plató de Al Rojo Vivo, el periodista Antonio Maestre, "es escandaloso que las grandes empresas reconozcan que paguen un 5% del impuesto de sociedades, cuando deben pagar un 15% y además, se quejen".