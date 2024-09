El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba un plan para fomentar el trasporte público y en concreto aseguró que iba a dar 40 millones en ayudas para promover el uso de bicicletas. Sin embargo, para el periodista y escritor Ignacio Cembrero, no sería una buena idea para Madrid y lo dice como "usuario de bicicleta" que ha sido en Madrid durante muchos años, sobre todo en la almendra central de la ciudad.

"Madrid no está preparada. Los Ayuntamientos, ni mucho menos el actual (dirigido por José Luis Martínez Almeida) ha querido crear carriles bicis. No hay carriles bicis", afirma Cembrero, recordando haber cruzado Atocha en bicicleta y no lo quiere "volver a hacerlo".

"El alcalde del PP no ha querido adaptar esta ciudad para las bicis. Ahora han renovado el parque de bicicletas, pero ¿de qué sirve renovar el parque de bicicletas o de qué sirve recibir una ayuda estatal para bicicletas si el alcalde no quiere crear carriles bicis?", asegura convencido el periodista. "En Madrid no se puede circular en bicicleta con seguridad", finaliza Cembrero. En el vídeo podemos ver al completo su crítica.