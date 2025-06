"Creímos que iban a acabar a puñetazos": la reacción de los testigos del asalto de Aldama a Leire Díez

El empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto conseguidor de la trama del 'caso Koldo', ha protagonizado este miércoles un tenso incidente durante la comparecencia pública de la exconcejal socialista Leire Díez. Durante la intervención de la exmilitante, Aldama ha irrumpido para desmentir sus palabras, asegurando que no trabaja en nombre del PSOE y que no es una “fontanera”. Además, se ha dirigido a ella acusándola de mentir y ha lanzado amenazas no solo contra la propia Díez, sino también contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Pero la tensión no terminó ahí. Tras finalizar la comparecencia, Aldama se acercó de nuevo a Leire Díez para recriminarle sus declaraciones y llegó a seguirla durante varios metros mientras abandonaba la sala del hotel donde había convocado a los medios.

En ese momento se produjo un forcejeo entre Aldama y el empresario Javier Pérez Dolset, que intercedió para impedir que se aproximara a Leire Díez y llegó a empujarle. La situación se volvió especialmente tensa a la salida de la sala, rodeados de cámaras y periodistas, hasta el punto de que varios testigos reconocieron después: "Creímos que iban a acabar a puñetazos".