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Incendios en España

Vuelve el turismo de catástrofes por los incendios: las multas que puede acarrear entorpecer a los vehículos o volar un dron

El dato Entorpecer el paso de los vehículos de los servicios de emergencia puede conllevar multas de hasta 30.000 euros. Volar un dron en una zona de incendios puede ser multado con hasta 225.000 euros.

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Con desgracias como los incendios que están asolando España crece el turismo de catástrofes, esas visitas a los lugares que están sufriendo, en este caso, la peor cara de la emergencia climática. Lo cierto es que hay determinadas actitudes que no salen gratis a aquellos que, de forma imprudente, se acercan a estas zonas.

Como recuerda el meteorólogo de laSexta Francisco Cacho, lo mejor es "no ir" a estas zonas porque uno puede acabar "molestando" a las autoridades que se encuentran trabajando para apagar estos incendios.

Es más, entorpecer el paso de los vehículos de los servicios de emergencia y extinción puede estar penado con hasta 30.000 euros de multa por ley. La multa se eleva hasta los 225.000 euros si vuelas un dron en una zona afectada por los incendios, ya que ese aparato puede interferir en el vuelo de los helicópteros o hidroaviones que trabajan por la zona.

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