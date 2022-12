La candidata a la presidencia del PP, María Dolores de Cospedal, asegura que "si hay dudas acerca de cualquier incidente lo más oportuno tiene que ser denunciarlo al comité organizador" y apunta a que no se debe "tensionar y forzar a la gente porque no se pueden abrir fracturas que no podamos cerrar".

Cospedal señala que "los compromisarios son votados por los militantes" por lo que "se está introduciendo cierta distorsión interesada": "Los compromisarios también son representantes de los militantes".