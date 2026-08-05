La consejera de Sanidad de Ceuta alerta del colapso de la ciudad: "La palabra normalidad queda muy lejos"

La consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Benzina, explica en Al Rojo Vivo cómo está la situación en la ciudad autónoma tras la llegada masiva de migrantes del pasado jueves.

En la crisis migratoria de Ceuta, 142 personas las que se han cobrado la vida, 78 personas en el lado de España. Ante esta tragedia, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Benzina explica en Al Rojo Vivo que la ciudad está colaborando con el ministerio de Justicia para habilitar una cámara en el Hospital Militar donde albergar los cuerpos recuperados del mar.

"También hemos tenido que iniciar una obra de emergencia en el cementerio musulmán ante la situación que vive la ciudad. Estamos desbordados también en esa cuestión", reconoce.

Tras la pregunta de si han podido ya recuperar la normalidad, Benzina es tajante: "La palabra normalidad, yo no la emplearía. Normalidad no existe en la ciudad". La consejera explica que, aunque "han salido muchísimas miles de personas", la situación sigue siendo muy complicada: "Tenemos las playas ocupadas, la periferia está toda colapsada. Los recursos son escasos. No sabemos cuántas personas hay deambulando por la ciudad. No hay una cifra concreta de personas que existen ahora mismo en la ciudad", afirma.

Y todo todo, añade que "evidencia una falta de los recursos de lo que se tendría que haber habilitado" para conocer el alcance de la crisis y atenderla.

Sobre la presión asistencial que sufre la ciudad, recuerda la consejera que las competencias sanitarias corresponden al Ingesa, a través del ministerio de Sanidad, aunque asegura que la información que reciben de los profesionales es clara: "Médicos y sanitarios nos dicen que están colapsados. No existen recursos para todas estas personas ni atención sanitaria ni atención de ningún tipo", afirma.

Ante esta situación, insiste Benzina en reclamar más medios para la ciudad: "Desde que el presidente Vivas pidió ayuda el lunes, llevamos pidiendo que nos atiendan y que se aumenten los efectivos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todos los recursos necesarios para abordar esta situación. La situación es preocupante", afirma.

En cuanto a los menores migrantes que están en la ciudad, Benzina aclara que esa competencia corresponde a otro departamento, aunque confirma que "ahora mismo están atendiendo a 1.200" y que "están intentando localizar a todos los que hay en la ciudad": "Se están atendiendo a todos los menores que se van encontrando y la situación es de un desconocimiento y de una búsqueda activa para poder paliar esa necesidad", afirma la profesional.

Por último, sobre el paquete de ayudas de 25 millones de euros anunciado por el Gobierno, considera que "es positivo", pero aún no se conocen las necesidades reales: "Es una ayuda que va a ayudar, valga la redundancia, pero no sabemos las dimensiones realmente de la necesidad que vamos a tener. Debería ser una ayuda que se adaptara a la necesidad real que existe en la ciudad", concluye Benzina. En el vídeo podemos ver al completo su entrevista.

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