Caballero, tras asumir Vox las políticas de violencia machista en Andalucía: "Me resisto a aceptar que tengamos que convivir con la violencia machista"

La periodista ha cuestionado en Al Rojo Vivo el acuerdo entre PP y Vox en Andalucía y ha advertido del riesgo de normalizar la violencia de género. Para ello, ha recordado que 33 mujeres han sido asesinadas en España en lo que va de año.

La decisión de que Vox asuma las competencias en materia de violencia de género en Andalucía, como parte del pacto de Gobierno con el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla, ha suscitado un intenso debate en Al Rojo Vivo. La periodista Ángeles Caballero ha mostrado su preocupación por el mensaje que, a su juicio, transmite este acuerdo y ha rechazado que la sociedad normalice la violencia machista.

"¿Nos podemos permitir las mujeres que el socio mayoritario haga pedagogía con el pequeño e intente convencerle de que quizá no hay que negar la violencia de género?", ha planteado.

Caballero ha respaldado su reflexión con los datos de víctimas mortales desde que existen registros oficiales. "Son 1.374 mujeres asesinadas desde el 1 de enero de 2003. Solo este año han sido asesinadas 33 mujeres, nueve de ellas en Andalucía", ha recordado.

La periodista ha invitado a comparar esas cifras con las de cualquier otro colectivo para evidenciar la magnitud del problema. "Imaginemos que hubieran sido asesinados 33 policías, guardias civiles, periodistas o políticos en lo que llevamos de año. ¿Qué habría pasado en este país?", ha preguntado.

A su juicio, existe una preocupante tendencia a asumir la violencia machista como una realidad inevitable. "Son mujeres y se da por hecho que la violencia machista ha existido, existe, existirá y que tenemos que convivir con ello. Yo me resisto", ha concluido.

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