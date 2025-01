La 'confesión' de Caballero tras la declaración del fiscal: "No deja de sorprenderme que se tenga tan olvidado el caso de González Amador, que es el inicio de todo"

"No deja de sorprenderme cómo avanza un caso y cómo otro está hibernando", afirma la periodista refiriéndose respectivamente, a la causa abierta contra Álvaro García Ortiz y al caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Ángeles Caballero, periodista de El País, analiza la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el juez Ángel Luis Hurtado, por un supuesto delito de revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

"Yo no hablaría de esas respuestas del fiscal como un ataque al juez", señala Caballero, refiriéndose a que García Ortiz se negó a contestar las preguntas del magistrado por considerar que "la instrucción es nula de pleno derecho, ya que con el registro de su despacho en la Fiscalía General del Estado se vulneraron sus derechos fundamentales".

Así, asegura Caballero que "el registro de un fiscal general del Estado —se llame Álvaro García Ortiz o como se llame— no deja de ser una cierta vulnerabilidad de derechos, porque la información que maneja esa figura es fundamental y delicada". No obstante, eso no quita la gravedad de que "por primera vez un fiscal general del Estado esté imputado".

Pero, al mismo tiempo —señala la periodista— "no deja de sorprenderme cómo la instrucción del fiscal siga formando parte de la agenda y de la conversación, y tengamos tan olvidado (y que aún no sepamos ni la voz que tiene) el caso de González Amador, que es el inicio de todo este caso, y que parte de un bulo que se mandó a los medios de comunicación".

"No deja de sorprenderme cómo avanza un caso y cómo otro esté hibernando", finaliza Caballero. Hay que recordar que la declaración de González Amador se ha pospuesto ya hasta en cuatro ocasiones. En el vídeo, su intervención completa.