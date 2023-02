Para Ignacio Cembrero, la retórica de Vladímir Putin en su discurso por el aniversario de la guerra es "absolutamente radical", pero resta importancia al anuncio de Rusia de suspender su participación en el tratado de desarme nuclear con Estados Unidos. Una decisión que, a juicio del periodista, no es "algo tan dramático como a veces se ha presentado en la prensa".

En este sentido, el también escritor incide en que el presidente ruso "no denuncia el tratado" sino que "lo que hace es decir que deja de participar". Además, Cembrero recalca que, en todo caso, el tratado Nuevo START funcionaba "prácticamente a medio gas": "No va a cambiar nada en el fondo", resume. A su juicio, Putin además "muestra cierta voluntad de seguir adelante con este tratado a medio o largo plazo" al decir que habría que incluir en él también a Francia y Reino Unido.

Así las cosas, Cembrero cita al profesor ruso exiliado Vladimir Pastukhov y concluye que "lo que hizo una vez más Putin fue sacar a pasear sus genitales atómicos, sus genitales nucleares, pero no los va a utilizar". "Ahora no los va a utilizar, no está en eso, está en la amenaza", insiste.

Puedes escuchar su análisis completo sobre este asunto en el vídeo de Al Rojo Vivo que ilustra estas líneas.