Cembrero analiza los ataques de Israel a Líbano: "Netanyahu quiere sabotear el acuerdo entre Israel y EEUU"

En Al Rojo Vivo, Cembrero advirte de que la ofensiva israelí sobre el sur del Líbano, que ha dejado al menos 15 muertos, amenaza con dinamitar el acercamiento entre Estados Unidos e Irán y puede abrir una crisis inédita entre Washington e Israel.

Benjamin Netanyahu está dinamitando el acuerdo de paz que Estados Unidos e Irán tenían previsto firmar para avanzar hacia el fin de la guerra en Oriente Próximo. De esta forma, las conversaciones que se habían programado para este viernes entre Estados Unidos e Irán en el complejo turístico de montaña de Burgenstock (Suiza) no se llevarán a cabo, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo.

Al respecto, Ignacio Cembrero ha señalado: "Netanyahu quiere sabotear el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que debía firmarse hoy. Lo está intentando mediante esos ataques brutales contra el sur del Líbano".

A su juicio, "también está asumiendo un enorme riesgo, porque nos dirigimos hacia un divorcio entre Estados Unidos e Israel, algo que no ha ocurrido nunca desde la creación del Estado de Israel. Ambos países están entrando en una fase de choque entre la Administración Trump y Netanyahu. Hasta cierto punto, Netanyahu está poniendo en riesgo a Israel, cuyas armas proceden en un 80% de Estados Unidos".

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