Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, cree que el año 2013 no será mejor salvo que cambie la política del Gobierno. "Rajoy no se cree lo que está diciendo en estos momentos", ha señalado Lara con respecto al balance que el presidente ha hecho de su primer año frente al Gobierno.

Cayo Lara cree que Rajoy, en estos momentos, no tiene credibilidad. "El presidente la ha terminado perdiendo cuando dijo que no iba a tocar las pensiones de ninguna manera y, finalmente, sí las ha tocado". Mariano Rajoy defiende que "ha sido equitativo a la hora de repartir los esfuerzos". El coordinador general de IU cree eso no se sostiene en los nuevos Presupuestos Generales aprobados por el Gobierno.

Con respecto a la posible publicación de la 'lista negra' de defraudadores anunciado por Montoro, Cayo Lara cree que más que publicarla lo que tiene que hacer es ponerla a disposición de la Agencia Tributaria para que lo investigue. "Si el ministro tiene en su conocimiento la identidad de los defraudadores, tiene en su mano la herramienta para que ese delito no se produzca".