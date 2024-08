La periodista Carmen Morodo, adjunta a la dirección de La Razón y analista de laSexta, tiene claro que "no hay nadie en Junts que le pueda disputar el liderazgo a Carles Puigdemont" por mucho -añade- que "nos puede llamar la atención desde Madrid".

Lo asegura después de saber que el partido independentista ha convocado un congreso extraordinario para el día 27 de octubre y de conocer que dentro de Junts, hay quienes están decepcionados con la actuación de Puigdemont (volvió a Barcelona para dar un mitin de 5 minutos y luego volvió a fugarse) tal como contó en Al Rojo Vivo, desde Barcelona, el periodista Dani Guillem.

Pese a todo, subraya Morodo que no cree que sea aún el momento de ver a Junts dentro del camino de retorno a la moderación y de lo que muchos medios catalanes, llaman la 'posconvergencia': "Me parece que Puigdemont y Junts no están en eso, aunque haya ese debate", concluye la periodista.