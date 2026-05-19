Carmen Morodo reflexiona sobre la imputación de Zapatero: "Políticamente, la dimensión sobre el PSOE y el sanchismo es enorme"

Carmen Morodo, subdirectora de La Razón, analiza en este vídeo las consecuencias políticas que puede tener la imputación del expresidente del Gobierno.

La periodista y subdirectora de 'La Razón', Carmen Morodo, analiza la noticia del día: el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra' por la Audiencia Nacional. Las reacciones, cómo no, no se han hecho esperar y de momento en el PSOE están en shock.

"Prudencia", pide la periodista ante estos momentos tan iniciales de la investigación. "Estamos esperando conocer la literalidad del auto y los hechos de los que se están hablando son importantes y son muy delicados", argumenta.

Ahora bien, desde el punto de vista político "sí que podemos hacer el análisis" porque "la dimensión es enorme sobre el sanchismo y sobre el PSOE", afirma Morodo.

"Estamos hablando de un expresidente del Gobierno que no estaba retirado, que estaba en primera línea (...) Ha sido exconsejero del entorno del presidente del Gobierno, ha actuado en el ámbito internacional, que ha maniobrado o ha participado en algunas de las alianzas más delicadas...", añade la periodista, insistiendo en que hay que esperar al curso de la investigación. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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