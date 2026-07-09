Carmen Morodo, sobre el nuevo informe de la UCO sobre las cloacas del PSOE: "El círculo de los señalados se amplía y cada vez se acerca más al presidente"

Un nuevo informe de la UCO vincula al expresidente de Correos con las llamadas cloacas del PSOE. La periodista Carmen Morodo lo analiza en este vídeo.

La periodista y subdirectora de 'La Razón', Carmen Morodo, analiza el último informe de la UCO que hemos conocido sobre las llamadas 'cloacas del PSOE', que señala a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos. Según este documento, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, habría hablado con Serrano para que abordase el fichaje de Leire Díez por la empresa pública.

Desde Al Rojo Vivo, Alfonso Pérez Medina, periodista y jefe de Tribunales de laSexta, cuenta que este informe de la UCO "relata con mucho detalle todo lo que se vivió en el PSOE, la convulsión interna en abril de 2024, con esos cinco días de reflexión de Pedro Sánchez cuando pensó si iba a seguir o no en política".

Por ejemplo, añade el periodista, "hay una conversación entre Leire Díez y Juanma Serrano, en la que ella le dice que está nerviosa y Serrano le dice 'la movida empieza después, decida lo que decida' e insisten, en todo momento, en que el presidente se tiene que dejar ayudar".

Por otro lado, y según este informe, "Leire Díez traslada que tiene unos audios que pueden favorecer al presidente del Gobierno, unos audios relacionados con Villarejo y con la investigación ilegal que habría realizado sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez". Y una vez que Sánchez dice que va a continuar, "la conversación entre ambos, entre Leire y Juanma Serrano, es: 'El jefe nos va a poner en un altar'", cuenta Pérez Medina.

Morodo, por su parte, no sabe si están o no utilizando el nombre del presidente del Gobierno en vano, pero afirma: "Lo que sí puedo certificar, porque es así, es que es inverosímil que las gestiones y los contactos que mantiene la directora general de la Guardia Civil, por ejemplo, o los movimientos que se producen en Fiscalía, se produzcan sin conocimiento del presidente del Gobierno".

Ahora bien, a juicio de Morodo, "lo más importante" de este nuevo informe de la UCO es que "se amplía el círculo de responsables señalados y que ese círculo cada vez se acerca más al presidente del Gobierno".

Esto es, según la periodista, "ya no podemos hablar de una fontanera ni de comportamientos individuales, que era el eje, la matriz del argumento de defensa del PSOE". En el vídeo, podemos ver al completo su análisis.

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