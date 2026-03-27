Carmen Morodo: "El gran interrogante es qué consecuencias tendrá Andalucía en la situación interna del PSOE y en el liderazgo de Pedro Sánchez"

La subdriectora de 'La Razón' y analista de Al Rojo Vivo, Carmen Morodo, advierte que las elecciones andaluzas no solo medirán la fortaleza de Juanma Moreno, sino que tendrán un fuerte eco interno en el PSOE y en el liderazgo de Pedro Sánchez.

En Al Rojo Vivo, la subdirectora de 'La Razón', Carmen Morodo, dibuja un escenario andaluz que desborda lo autonómico y se proyecta directamente sobre la política nacional. Las elecciones no solo medirán la fortaleza de Juanma Moreno, sino que sitúan en el centro del tablero a María Jesús Montero y, con ella, al propio Pedro Sánchez.

"Evidentemente que el Partido Popular consiga la mayoría absoluta en Andalucía, la revalide, tiene una lectura nacional fundamental y tiene una repercusión para el liderazgo de Juanma Moreno importante, pero que el Partido Popular en un feudo que ha sido socialista toda la vida, ahora estemos hablando de por cuánto va a perder el Partido Socialista. Yo creo que aquí el que tiene el problema es Pedro Sánchez y María Jesús Montero".

La clave, según Morodo, está en ese cambio de eje: ya no se discute tanto la victoria del Partido Popular como la dimensión de la derrota socialista en un territorio que durante décadas fue su bastión. Y ese desplazamiento del foco tiene consecuencias que van mucho más allá de Andalucía.

El alcance del resultado, por tanto, no se limitaría a la comunidad. Morodo anticipa un efecto dominó dentro del PSOE, con federaciones territoriales observando y calibrando sus propias expectativas ante futuras citas electorales.

"Creo que estas elecciones son muy relevantes en clave nacional para el Partido Popular, pero sobre todo para el Partido Socialista, porque afectan directamente en la medida en que es una ministra candidata elegida por Sánchez, afecta al liderazgo del presidente del Gobierno y esa lectura se hace también en clave interna, afecta a federaciones como Madrid y Valencia y afecta al hecho de que puede acentuar las tensiones internas que existen dentro del partido".

En ese contexto de incertidumbre, incluso se abren hipótesis de mayor calado estratégico. "Incluso aquí se está ya hablando sobre posibilidades y Pedro Sánchez tiene la tentación de convocar o no convocar unas elecciones generales, forzando que la máquina coincida con Cataluña para conseguir eso a su favor", señala Morodo.

El diagnóstico final, en todo caso, deja más preguntas que certezas: "El gran interrogante es en qué consecuencias va a tener Andalucía, la gran batalla de todas las batallas, en la situación interna del Partido Socialista y en el liderazgo de Pedro Sánchez?".

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