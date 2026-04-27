Carmen Morodo analiza el caso Koldo: "El futuro penal de Ábalos y Koldo es muy complejo"

En Al Rojo Vivo, la subdirectora de 'La Razón' analiza la compleja situación judicial de Ábalos y Koldo y apunta a tensiones en su defensa, además de la posible estrategia del exasesor de señalar a otros miembros de la Guardia Civil.

El teniente coronel Antonio Balas ha señalado este lunes ante el Tribunal Suprem el supuesto papel del exministro de Transportes José Luis Ábalos en la "organización criminal" de la trama de las mascarillas que, según sostuvo, estaba dirigida por el comisionista Víctor de Aldama.

Balas declaró en el procedimiento judicial contra Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama, investigados por presuntamente concertarse para amañar contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes a cambio de comisiones.

En Al Rojo Vivo, la subdirectora de 'La Razón', Carmen Morodo, ha valorado la situación judicial de los implicados: "Yo creo que es evidente que, incluso antes de conocer esta declaración, la situación de Ábalos y de Koldo era muy compleja. Principalmente la de ellos dos, porque Aldama está en una situación distinta dentro de lo que tiene que ver con esa presunta organización criminal por su colaboración con la Fiscalía".

Morodo ha subrayado además que los testimonios conocidos hasta ahora han reforzado las acusaciones ya planteadas: "Todos los testimonios que hemos conocido hasta ahora han abundado en las denuncias y en las declaraciones de Aldama que se habían puesto en entredicho: lo relacionado con los presuntos cobros de comisiones ilegales, la compra de favores, la compra del piso, el uso del piso para la pareja de Ábalos o el chalé en Cádiz".

Sobre el horizonte judicial de ambos, la periodista considera que se complica cada vez más: "Creo que, evidentemente, el futuro penal de Ábalos y Koldo es muy complejo. Y a mí me queda el interrogante de ver de qué manera esto puede afectar a sus estrategias de defensa"

Además, ha revelado tensiones en el entorno jurídico: "Había tensiones. Ábalos estaba siendo más dócil, mientras que con Koldo la relación era más complicada de gestionar la relación con su abogada. Y él se estaba planteando utilizar su declaración para apuntar a otros miembros de la Guardia Civil. Vamos a ver qué pasa y hacia dónde evoluciona".

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