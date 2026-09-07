Carlos E.Cué, sobre la situación que vive Ceuta: "Si se boicotea la salida será más difícil y se tardará más"

El periodista ha señalado en Al Rojo Vivo que "no hay más opciones", destacando que si se cierran todas las salidas para intentar solucionar la crisis migratoria en Ceuta, "se estará dificultando la salida del problema".

Carlos E.Cué ha reaccionado al choque institucional entre el Gobierno y Ceuta por la instalación de dos campamentos en el puerto de la ciudad autónoma, advirtiendo que si "se ponen palos en las ruedas", la situación tardará más tiempo en solucionarse.

El periodista ha recordado que el traslado de los migrantes al puerto era algo que estaba acordado por Ceuta y el Ejecutivo central. "La situación ya es difícil, pero si intentan boicotear la salida, lo será más y se tardará más", ha destacado.

De esta forma, ha recalcado que no existen más opciones. "O van a la Península, que el PP no quiere; o los ponen en algún sitio a dormir y a partir de ahí los empiezan a devolver", ha explicado.

"Si cierras todas las salidas y dices que la situación es insostenible, estás dificultado la salida del problema", ha zanjado.

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