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Tensión en Ceuta

Carlos E.Cué, sobre la crisis migratoria en Ceuta: "El PP está jugando a desgastar al máximo al Gobierno"

El periodista ha admitido que la gestión del Gobierno ha sido "mala", pero ha destacado que, llegados a este punto, la única manera de resolver este problema es poder llevar a los migrantes "a algún sitio" para que no estén en la calle.

Carlos E.Cué, sobre la crisis migratoria en Ceuta: "El PP está jugando a desgastar al máximo al Gobierno"

El Gobierno y el PP no consiguen ponerse de acuerdo sobre cómo gestionar la crisis migratoria que vive Ceuta. El choque institucional entre el Ejecutivo y Ceuta por la instalación de dos campamentos en el puerto no cesa.

Carlos E.Cué ha indicado que los 'populares' están jugando a desgastar "al máximo al Gobierno" con un asunto que clarísimamente les perjudica porque la gestión "ha sido mala indiscutiblemente". "Eso le está haciendo daño a Pedro Sánchez", ha asegurado.

Sin embargo, ha advertido que, llegados a este punto, la única manera de resolver este problema, si no se pueden llevar a la Península, es instalarlos "en algún sitio" para que no estén en la calle.

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