Belén Carreño, sobre la posición de España en Irán: "Estamos mejor solos que mal acompañados, ¿por qué tenemos que ser seguidistas?"

La periodista Belén Carreño analiza la posición de España con respecto al conflicto con Irán, más aún tras la amenaza de Trump. Lo tiene claro: "¿Por qué tenemos que hacer seguidismo del vasallaje?". En el vídeo, los detalles de su intervención.

Pedro Sánchez ha lanzado un firme "No a la guerra" para marcar la posición de España en el conflicto que se vive en Oriente Próximo, exigiendo a Estados Unidos, Israel e Irán que cesen sus ataques "antes de que sea demasiado tarde".

La periodista Belén Carreño analiza esta posición de España después de que Donald Trump haya amenazado a España con cortar cualquier relación comercial con EEUU, después de que España asegurase que ni las bases de Morón ni Rota apoyarán a EEUU en sus ataques "unilaterales" a Irán.

"Afortunada o desafortunadamente, nosotros tenemos dos bases militares que están en España, Francia no las tiene. Reino Unido tampoco ha participado y ya se le ha afeado la conducta. Lo que pasa es que no está tan expuesto como estamos nosotros por nuestra posición estratégica en el Estrecho de Gibraltar",

Pero, "¿qué pasaría si el Gobierno de España hubiera permitido utilizar esas bases militares y luego hubiera sucedido un trágico atentado como sucedió el 11M? Aunque el presidente, en su discurso, no ha hablado exprofeso de ese atentado, está en el imaginario de todos. ¿Qué hubiera sucedido si Pedro Sánchez hubiera permitido utilizar esas bases?", pregunta la periodista.

EEn el caso de que hubiera ocurrido lo contrario, es decir, "si España hubiera autorizado el uso de las cisternas y dentro de un mes o dos, Madrid, Barcelona o Sevilla vuelven a sufrir un ataque yihadista, todo el discurso conservador y de la derecha se hubiera echado sobre Pedro Sánchez por haber autorizado o haber dejado que España entrara de forma indirecta en una guerra", afirma contundente Carreño, recordando al atentado de Madrid de hace 23 años.

Es cierto, matiza la periodista que "desafortunadamente [la posición de Sánchez] no nos cura de que no haya un atentado, pero hay un elemento en el que es muy probable que España no sea el primer objetivo dentro de los otros muchos objetivos que pueda haber".

"Cuando se embarcó en la foto de las Azores, sí que hubo un atentado después y sí que había una correlación bastante clara, pese a que se intentó cubrir con muchas mentiras con gente que ahora habla de que volvamos a repetir una situación bastante similar que pueda conducir a los españoles a una tragedia similar", afirma contundente Carreño, insistiendo, no obstante, en que esto no evita que haya al 100% un atentado.

Para finalizar, Carreño defiende que "estamos mejor solo que mal acompañado. No tenemos por qué ir en grupo. Como diría una madre, ¿si se tiran por un puente, tú te tiras detrás? Pues lo mismo. ¿Por qué tenemos que hacer seguidismo del vasallaje?". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.