Carlos Cué valora la decisión del TSJCV de no imputar a Mazón: "Es una cuestión de tiempo, todo este proceso acabará en imputación"

El TSJCV rechaza por unanimidad investigar al expresidente Mazón por su actuación durante la DANA, al no apreciar "un fundamento sólido y objetivo" de que los hechos descritos "revistan carácter de delito". El periodista Carlos Cué lo analiza en este vídeo.

Por unanimidad, el Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado investigar al ya expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por su actuación durante la tragedia de DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024, que se llevó la vida de 230 personas.

El tribunal no aprecia "un fundamento sólido y objetivo" de que los hechos descritos en la exposición elevada por la magistrada de Catarroja que instruye la causa "revistan carácter de delito".

El periodista de El País, Carlos Cué, señala que es "un tema muy serio el que Mazón siga siendo diputado con la que se ha caído encima de la mesa": "Si no le hacen la imputación ahora, será una cuestión de tiempo, será más adelante. Es evidente que todo este proceso acaba en esa imputación. Lo tendrán que investigar más".

Ahora bien, "cabe la posibilidad de que el Tribunal Superior le acabe librando de la responsabilidad penal, porque, ya lo hemos visto en otras causas, que es muy difícil demostrar la responsabilidad penal de un presidente, pero desde luego de la responsabilidad política y del desastre de gestión no le va a librar nadie", concluye Cué.

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