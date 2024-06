José Luis Martínez-Almeida defiende el cartel del Orgullo LGTBI del Ayuntamiento de Madrid ante la polémica generada por la omisión de las siglas y la bandera del colectivo, sustituidas en cambio por tópicos como un zapato de tacón o un preservativo.

El alcalde acusa en cambio a la izquierda de querer aprovechar la controversia: "Cada vez que llega el Orgullo, tiene que montar el pollo", ha sentenciado, después de que la oposición haya exigido la retirada de la campaña en cuestión.

Carlos E. Cué ha reaccionado a las palabras del alcalde, destacando la bandera del colectivo es "muy simbólica" y debe ponerse en el cartel. Además, ha aprovechado para recordar que Manuela Carmena fue la que puso la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Madrid.

"Si no hay ningún problema, que acepten las cosas básicas como poner la bandera", ha indicado el periodista, señalando que el PP ahora cuenta con la mayoría absoluta en Madrid, por lo que "no tiene justificación para no aceptar todo lo que le plantean".