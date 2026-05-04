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Carlos Cué reflexiona sobre la relación de José Luis Ábalos y Koldo García: "Juntos ascendieron y juntos cayeron"

El periodista de 'El País' analiza la declaración de José Luis Ábalos en el Supremo y su vínculo con Koldo García: "Todo apunta a que su destino judicial estará ligado hasta el final".

Carlos Cué reflexiona sobre la relación de José Luis Ábalos y Koldo García: "Juntos ascendieron y juntos cayeron"

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El País', Carlos Cué, ha reaccionado a la declaración de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo. El exsecretario de Organización del PSOE ha comenzado su intervención refiriéndose a su relación con quien fuera su asesor, Koldo García.

Ábalos ha explicado que Koldo le acompañaba "24 horas al día", que lo conoció durante las primarias de 2017 y que pasó a ser su conductor cuando Pedro Sánchez le confió la Secretaría de Organización del partido.

Sobre esta relación, Cué ha sido contundente: "Juntos ascendieron. Juntos lo alcanzaron todo. Y juntos cayeron. Ábalos cayó apenas una semana después de la detención de Koldo. Todo apunta a que su destino judicial también estará ligado: han decidido mantenerse unidos hasta el final, y esa alianza con Koldo es, probablemente, lo que le ha llevado hasta donde está hoy. Es muy posible que ambos afronten una condena muy dura".

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