Carlos Cué: "El PP se mete en un lío con Vox y lo más probable es que como en Extremadura y Aragón le tuerza también la mano a la extrema derecha"

"Resultado catastrófico" para el PSOE, según el análisis del periodista de 'El País', que además advierte de un PP condicionado por Vox y destaca la pérdida de 4 escaños de la derecha por el impulso de Adelante Andalucía.

El periodista de 'El País' Carlos Cué ha ofrecido su análisis en el programa Al Rojo Vivo tras estas importantísimas y trascendentales elecciones andaluzas: "Es la comunidad más poblada de España y la que históricamente marca tendencias electorales. El resultado del PSOE es desastroso, catastrófico".

Por otro lado, ha subrayado: "Pero la gran noticia de la noche, la que realmente cambia el escenario político, es que el PP se mete en un lío con Vox. Y no parece probable que pueda evitarlo: si Vox ya ha logrado torcerle el brazo al PP en territorios muy complicados como Extremadura —donde también había una supuesta candidata moderada—, lo más probable es que vuelva a hacerlo también en Andalucía".

Por último, ha destacado un dato que considera especialmente significativo: "Además, hay un detalle muy llamativo en esta secuencia electoral: la derecha ha perdido cuatro escaños en Andalucía debido al impulso de Adelante Andalucía. Esto no había ocurrido en anteriores elecciones; al contrario, el bloque de derechas había ido creciendo de forma constante. Es un giro pequeño, todavía no definitivo, porque la derecha sigue dominando ampliamente Andalucía, pero perder cuatro escaños es un hecho muy significativo y, para mí, una de las claves de la noche".

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