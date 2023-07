Carlos E. Cué ha confesado que no cree que Feijóo quiera seguir liderando el PP si no consigue los apoyos necesarios para gobernar. "No porque lo vayan a echar, si no porque él no vino para estar en la oposición, lo hizo para gobernar", ha recalcado.

De esta forma, considera que el candidato del PP va a intentar que se produzca "una repetición de las elecciones" para conseguir su objetivo de convertirse en presidente del Gobierno.

Sin embargo, el periodista ha dejado claro en Al Rojo Vivo que ve complicado que los populares puedan volver a gobernar el país si no cambian de postura respecto a los partidos independentistas y nacionalistas. "Es el eje decisivo de la balanza", ha explicado, dejando claro que llevan muchos años siéndolo.

"Los nacionalismos e independentismos tienen una representación fuerte y se han convertido en el eje de la campaña no ahora, hace 30 años", ha confesado. Una situación que hace que sea importante tanto para el PSOE como para el PP tener sus apoyos si quieren poder gobernar.