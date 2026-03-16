Carlos Cué adelanta posibles medidas por la guerra en Irán: "Todo indica que habrá reducciones fiscales en el ámbito energético"

El periodista advierte de que el viernes el Gobierno podría aprobar "bajadas fiscales importantes en energía", aunque el alcance aún se negocia entre PSOE y Sumar y con otros socios. Además, señala que el Ejecutivo quiere evitar otro revés como el del último escudo social.

La comparecencia del primer ministro británico, Keir Starmer, ha estado marcada por una advertencia directa a las empresas para que no aprovechen la crisis para subir los precios de forma injustificada. El líder británico ha anunciado además nuevas medidas de protección para los trabajadores más afectados por el aumento del coste de la vida, agravado por la crisis energética y por el cierre del Estrecho de Ormuz.

En Al Rojo Vivo, el periodista Carlos E. Cué ha analziado las posibles medidas que podrían afectar a España. Según ha explicado, el momento clave será "justo después del jueves, que hay un Consejo Europeo muy relevante, porque se van a discutir los efectos de la guerra y la posición de Europa".

Cué ha señalado que en esa cita europea previsiblemente tendrá protagonismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que mantiene "una posición más fuerte y dura contra Donald Trump que otros líderes europeos".

Tras ese encuentro, el periodista espera movimientos en el Gobierno: "El viernes, en el Consejo de Ministros, todo indica que va a haber algunas bajadas fiscales importantes en temas energéticos". No obstante, ha advertido de que todavía está por ver el alcance de esas medidas porque "hay mucha negociación interna entre PSOE y Sumar, pero sobre todo porque hay que negociarlo todo con los demás socios".

Cué ha recordado además que el Ejecutivo quiere evitar un nuevo revés parlamentario: "El Gobierno no se puede permitir que le vuelva a pasar como con el último escudo social, que se lo tumbaron Junts per Catalunya, el Partido Popular y Vox".

Aun así, el periodista se ha mostrado optimista sobre el resultado de las negociaciones: "Creo que esta vez no va a pasar, porque hay mucha presión para hacer cosas".

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