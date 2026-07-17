Campos, sobre la directora de la Guardia Civil: "Se ha presentado como la víctima de Cerdán y ha acabado admitiendo las reuniones que antes negaba"

El periodista analiza en Al Rojo Vivo la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de enviar a juicio a Begoña Gómez y la declaración de Mercedes González ante la Audiencia Nacional. Además, destaca el cambio de versión de la directora de la Guardia Civil sobre sus reuniones con Leire Díez.

El periodista Miguel Ángel Campos analiza en Al Rojo Vivo la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de enviar a juicio a Begoña Gómez por dos presuntos delitos. Recuerda que la resolución fue adoptada por unanimidad por cinco magistrados y destaca que el tribunal vuelve a corregir parcialmente la actuación del juez Juan Carlos Peinado. "Era previsible en cierta medida", afirma, al recordar que la Audiencia "a lo largo de todo el procedimiento había ido delimitando la acción penal de Juan Carlos Peinado, rectificando, pero también autorizando determinadas líneas de investigación que finalmente han sido concretadas". En su opinión, el tribunal considera que "hay indicios suficientes como para llevar a juicio a una persona por estos dos delitos" y que será ahora el juicio el que determine "si es inocente o culpable".

Campos también se refiere a la declaración de Mercedes González ante la Audiencia Nacional por su relación con Leire Díez y el papel que pudo desempeñar en la denominada "trama de las cloacas del PSOE". Según explica, "se ha presentado como la víctima de esa estrategia de Santos Cerdán" y ha asegurado que desconocía que Leire Díez actuara como una especie de enviada del entonces secretario de Organización del PSOE. "Ha dicho que, de haberlo sabido, no la hubiera recibido", destaca el periodista.

Además, Campos puso el foco en el cambio de versión de la directora general de la Guardia Civil respecto a sus encuentros con Leire Díez. "Ha admitido esas reuniones que antes negaba", señala, precisando que reconoce dos citas: una primera que calificó de "intrascendente" y una segunda en la que, según su relato, Díez le pidió rehabilitar al comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo. "Mercedes González dice que zanjó de inmediato esa reunión, que se levantó y dio por terminado el encuentro", explicó. Asimismo, añadió que la directora negó que Leire Díez le propusiera una estrategia contra la UCO o contra los agentes que investigaban causas relacionadas con el PSOE y rechazó haber ejercido presiones o haber intervenido en las investigaciones internas sobre las supuestas filtraciones a los medios, unas diligencias que finalmente fueron archivadas.

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