Camarero, sobre la revalorización de las pensiones: "Creo que ha sido más un movimiento político que una respuesta a un riesgo económico real"

Tras el rechazo del Congreso por los votos de PP, Vox y Junts, el Gobierno volverá a llevar el decreto del escudo social —que incluye la subida de las pensiones—, esta vez dividido en dos, para allanar su aprobación tras el revés parlamentario de la semana pasada.

Esta estrategia ya había sido anticipada por José María Camarero, periodista económico de 'ABC', quien venía insistiendo en que la revalorización de las pensiones estaba garantizada. Así lo ha explicado en Al Rojo Vivo: "El Gobierno no se la podía jugar. El Consejo de Ministros no puede hacer otra cosa que aprobar un decreto sobre las pensiones, ya fuera acompañado de otras medidas o únicamente centrado en ellas, como parece que finalmente va a ocurrir".

Camarero ha añadido que la certeza sobre esta decisión se apoyaba en la propia legislación vigente: "Teníamos tan claro que iba a ser así porque la Ley de la Seguridad Social, tras la reforma de las pensiones, lo establece de ese modo. Por tanto, creo que ha habido más movimientos políticos que un riesgo económico real de que no subieran las pensiones. Forma parte de la dinámica parlamentaria más que de un peligro económico efectivo".

Además, ha subrayado la presión administrativa existente: "El Gobierno sabía que tenía a la Seguridad Social detrás diciendo: “ojo, daos prisa, porque antes de mediados de mes necesito saber qué pensiones voy a pagar. Por eso creo que no se debería haber jugado con esta incertidumbre, teniendo en cuenta que millones de pensionistas dependen de esa renta".

Camarero también ha dejado claro que la revalorización del 2,7 % supone, de media, unos 50 euros más al mes por pensionista. Más allá del debate recurrente sobre si las pensiones son altas o bajas, recordó que "las pensiones actuales son el resultado de las cotizaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral y de las numerosas reformas que se han aplicado en los últimos 30 o 40 años".

