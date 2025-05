Camarero, sobre el apagón: "Vamos a tener una respuesta al detalle porque en el sistema eléctrico todo está milimétricamente monitorizado"

José María Camarero, periodista económico de ABC, asegura que es normal que aún no tengamos respuesta sobre lo que pasó realmente para que el lunes, 28 de abril, se produjera el apagón que dejó sin luz a casi toda España: "Son millones de datos que proceden de todas esas centrales que hay repartidas por todo el país".

Pero aunque no tengamos la respuesta aún, añade Camarero, no significa que no vayamos a tenerla, sino todo lo contrario: "Vamos a tener una respuesta definida, no hay duda, porque en el sistema eléctrico todo está milimétricamente monitorizado que claro que vamos a saber qué es lo que pasó, por qué se propagó y cuáles fueron esos cortafuegos que no funcionaron".

Por ende, señala el periodista, y ante cualquier otra teoría o interés económico -que ya los hay- vamos a saber qué pasó: "Lo que sí que parece es que pudo haber habido un exceso de confianza al dejar que determinadas centrales (no voy a decir cuáles para no propagar más bulos) no estuvieran dispuestas en el sistema por si esas oscilaciones, que son habituales, no entraran para apoyarlo y seguir estabilizándolo. Esa puede ser una de las claves", concluye Camarero. En el vídeo podemos ver al completo su explicación.