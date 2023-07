Los resultados de las elecciones generales del 23J han provocado que tanto PSOE como PP estén buscando acuerdos con diferentes partidos para poder gobernar. Sin embargo, algunos insisten en que "no puede ser que salga un Gobierno formado por partidos que odian a España".

Una postura que Ángeles Caballero ha criticado de forma contundente, recordando que "hay partidos que odian a parte de España, como es el caso de Vox". Un momento que ha aprovechado para recalcar que este es precisamente el partido "aliado o pareja de baile" con el que tiene que contar el PP.

"Me produce tristeza que sigamos en esto y no se haya aprendido", ha indicado, reconociendo que no comprende por qué se sigue mostrando odio hacia una opción política "tan respetable como son todo los partidos que están representados en el arco parlamentario".