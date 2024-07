Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha criticado esta semana al ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, asegurando que "la patronal ha planteado de todo", en relación a la negociación para la reducción de jornadalaboral y el Gobierno no les ha escuchado "en nada", tachándole de "monologo social".

Más duro ha sido el presidente de Cepyme, Gerardo Cuevas, que tachaba al Ejecutivo de usar "tesis comunistas", de intervencionismo o de "asalto a la representatividad empresarial". Ante todas estas críticas y este choque entre patronal y Trabajo, la periodista Ángeles Caballero recuerda una entrevista que le hizo no hace mucho a Garamendi, en el que le preguntaba "si cuando se reunía con Yolanda Díaz creía se estaba reuniendo con una comunista".

A esta pregunta, el presidente de la CEOE respondió lo siguiente: "Yo no me reúno con una comunista, me reúno con una vicepresidente del Gobierno de España". Con lo cual, sostiene la periodista que "todo ha envejecido muy mal y todo se ha deteriorado de una manera muy preocupante". Porque "si ahora escuchamos a Gerardo Cuevas de lo que está hablando es de amenazas, intervención, tesis comunistas, imposiciones... Me parece que están a una intervención de llamarlo "dictadura", que es a lo que apela una parte de la sociedad y de la clase política", finaliza Caballero.